De grote hoeveelheid olie die is gespild aan de Gangaram Pandayweg wordt opgeruimd.





Het is nog onduidelijk hoeveel barrels olie er zijn gelekt, maar een groot deel is intussen opgezogen door een kolkenzuiger zegt Staatsolie. Het zal nog dagen duren voordat alle olie is teruggewonnen en het gebied is schoongemaakt.Staatsolie kreeg de melding van het verkeersongeval vanmorgen rond half tien. De betrokken diensten binnen het bedrijf zijn onmiddellijk uitgerukt en hebben zich ingespannen om eerst de druk in de pijp uit te schakelen om het spuiten van de olie uit de buis te kunnen stoppen. Daarvoor moesten vijftien omliggende oliebronnen worden uitgeschakeld en de flow van de olie worden omgeleid. Binnen twee uren was de breuk in de leiding hersteld en kon worden begonnen met opruimingswerkzaamheden.Dankzij de beschermingsstructuren langs de hoofdleiding is een ergere ramp voorkomen, zegt de voorlichting van de onderneming. Met graafmachines is de vrijgekomen olie geïsoleerd door dammen op te werpen in omliggende kanalen. Dit is noodzakelijk geweest om te voorkomen dat de olie richting Saramaccarivier zou stromen.