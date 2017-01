Minister Robert Peneux





Naast leerkracht of schoolleider komen ook andere functies zoals curriculum ontwikkelaar, schoolbegeleider, schoolontwikkelaar, schoolmaatschappelijk werker, huiswerkbegeleider en studieloopbaanbegeleider. De grote klassen die er nu zijn, moeten ook tot het verleden gaan behoren, zegt de bewindsman in gesprek met Starnieuws. De grote klassen van 35 leerlingen in een klas zullen nu teruggebracht worden naar maximaal 23 leerlingen. Hierdoor kan er intensiever gewerkt worden met de leerlingen en de begeleiding van de leerling wordt effectiever, licht Peneux toe.In het herwaarderingsprogramma worden de zestien periodieken teruggebracht naar zes. Een periodiek wordt elk begin van een jaar gegeven aan een onderwijsgevende. "Dus een leraar moet 16 jaren werken om het maximum van zijn schaal te bereiken. De praktijk leert ons dat niet iedereen zijn maximum bereikt, vandaar dat deze nu wordt teruggebracht naar zes periodieken.Het herwaarderingsprogramma zal volgens de onderwijsminister de volgende problemen oplossen:1. Goede carrière mogelijkheden voor onderwijsgevenden.2. Een beter klasseklimaat door kleinere klassen.3. Een betere output van afgestudeerden in de maatschappij.4. Betere organisatiestructuur en communicatie op de scholen.5. Betere studieloopbaan begeleiding van de leerling.6. Betere waardering van de verschillende bevoegdheden waardoor de leerkracht nu gewaardeerd wordt aan de hand van zijn bevoegdheid en niet meer op basis van niveau.De minister geeft een paar voorbeelden uit de praktijk:Voorbeeld 1Een leerkracht die werkzaam is op een VOJ school en bezitter is van een GLO 1 akte en twee LO akten. Deze werd niet betaald voor de twee LO akten op VOJ niveau. Deze leerkracht besloot weer op een lagere school les te geven voor een betere beloning. Volgens het herwaarderingsprogramma zal dit tot het verleden behoren.Voorbeeld 2Leerkracht werkzaam op VOJ niveau met een MO-B akte wordt niet hetzelfde betaald als een leerkracht met een MO-B op VOS niveau. Met de herwaardering zal deze leerkracht met MO-B akte hetzelfde verdienen als een leerkracht op VOS niveau. Hierdoor wordt voorkomen dat de beste leraren op VOJ niveau wegtrekken.Voorbeeld 3Een leraar is na 30 jaren moe van het lesgeven en is toe aan een nieuwe uitdaging. Het huidige systeem kent geen andere functies binnen het onderwijs. Met het nieuwe herwaarderingsprogramma kan zo een leerkracht besluiten schoolontwikkelaar te zijn met behoud van het salaris.Voorbeeld 4Een schoolleider heeft de verantwoordelijkheid over 500 leerlingen. In het nieuwe systeem zal een schoolleider nu verantwoordelijk zijn voor 350 leerlingen.De bewindsman zegt dat het herwaarderingsprogramma een enorme verbetering betekent.