De vijfde verkeersdode is de voetganger Jodha Autar (51). Hij liet zaterdag het leven in het ziekenhuis. Autar is vrijdagavond aangereden door een personenauto aan de Noordpolderdamweg.De politie van Kwatta die de melding van de aanrijding van de Centrale Meldkamer kreeg, deed de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen werd het slachtoffer met zware letsels op het wegdek aangetroffen. De autobestuurder kwam vanuit de Vijfde Rijweg en ging richting de Vierde Rijweg. Ter hoogte van het Doebeproject hield de bestuurder die vermoedelijk met een hoge snelheid reed, geen rekening met de voetganger die in dezelfde richting liep.Jodha werd aangereden en liep zware letsels op. Per ambulance werd hij vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij liet zaterdag het leven.Het rijbewijs van de autobestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd.Het ontzielde lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor sectie in beslag genomen, meldt de politie Public Relations.