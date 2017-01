Assembleelid Marinus Bee





Bee zegt aan Starnieuws dat voorlopig beurtelings gebieden voorzien zullen worden van stroom. Een machine is defect geraakt, waardoor Moengo aan 'load shedding' wordt gedaan.Parmessar heeft het Assembleelid aangegeven dat vanaf zaterdag gewerkt wordt aan een oplossing van het probleem. Bee is blij dat er nu duidelijkheid is gekomen, zodat de bewoners van Moengo en omgeving weten waar zij aan toe zijn.