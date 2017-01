Humro Pahlad (61) is vanmorgen dood aangetroffen langs de Martin Luther Kingweg. Een ingeschakelde arts constateerde een halswervelfractuur.Het is nog niet duidelijk hoe het slachtoffer is komen te overlijden. Het slachtoffer was bestuurde van een trekker. Deze is in een trens langs de weg aangetroffen.Er zijn nog geen verdere details bekend.