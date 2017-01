Ontevreden reisagenten hebben de Initiatiefgroep Benadeelde Reisagenten onder leiding van Vinesh Kanhai, opgericht. Het ASRA-bestuur zegt dat Kanhai eerder bezig is geweest met pogingen verdeeldheid te zaaien onder de leden. Daarom zijn de leden geadviseerd hun belangen niet te laten behartigen door een 'non-IATA agent', daar zij afhankelijk zijn van een IATA agent om tickets te kunnen uitgeven.Het bestuur zegt dat er onjuistheden zijn in het bericht dat door Kanhai is ondertekend.Enkele voorbeelden:Hij prijst eerst in de media de KLM de hemel in en nu is er niets meer goed aan deze luchtvaartmaatschappij. Bij SLM is het tegenovergestelde. "De opmerking dat het Staatsbesluit met de voeten wordt getreden, is pertinent onjuist. Het Staatsbesluit gaat uitsluitend en alleen over de verplichting voor door de Staat erkende luchtvaartmaatschappijen welke internationale luchtvervoersdiensten in Suriname verkopen via reisagenten en via het IATA-BSP verrekenen om commissie uit te betalen. De heer Kanhai die geen IATA-status bezit, valt hier niet onder," zegt Bhaggan.Het Staatsbesluit wordt geëerbiedigd en zorgt ervoor dat de werkgelegenheid in de branche bewaard blijft, stelt het bestuur. De ASRA ontkent niet dat de relatie met KLM stroef was. Sinds kort wordt er weer gesproken met de KLM. Via dialoog zal een oplossing worden bewerkstelligd voor alle agenten. Met SLM was er altijd dialoog.De bestuur gaat zolang het aanzit op transparante manier en in overleg met de leden de belangen van het reizende publiek en zijn leden behartigen. Het laat zich niet beïnvloeden door eendagsvliegen, zegt Bhaggan.