Een grote groep leerkrachten heeft zich aangemeld bij het stakingscentrum Theater Unique. (Foto's: René Gompers)





Valies roept de regering op om de leerkrachten niet te tarten. Donderdag is een delegatie van BvL en ALS naar De Nationale Assemblee gegaan. Daar is afgesproken met voorzitter Jennifer Geerlings-Simons dat er een gesprek komt met de regering. Er is echter niks gehoord van de regering, deelt Valies mee.Vanaf vandaag zullen de leerkrachten gericht naar de scholen gaan. Alle scholen moeten dicht. "Het schijnt dat de regering wil nagaan of wij genoeg adem hebben. Of wij bereid zijn en in staat zijn vol te houden. Wij gaan volhouden. U laat zich niet intimideren door niemand. Geef niet op. U vecht niet alleen voor uzelf maar ook voor de toekomst zodat jongeren die straks overnemen geen 'armenaren' worden, maar met waardigheid worden behandeld," zegt Valies.De strijd gaat door tot het bittere einde. De leerkrachten willen dat de herwaardering nu ingaat. Er wordt niet gewacht tot maart, zoals de regering voorstelt. Besloten is om de straat op te gaan. "Leraren komen in beweging. Wij gaan naar het parlement om te vragen wat er met onze zaak is gebeurd. Wij willen een oplossing".