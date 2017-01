Gevangenen gingen de daken op tijdens de rel. (Foto: AFP)





In de Alcacuz gevangenis is zaterdagmiddag geweld uitgebroken tussen leden van rivaliserende bendes. De rel heeft tot de volgende ochtend geduurd. Eerder hadden gevangenis functionarissen laten weten dat sommige slachtoffers waren onthoofd. "We konden de afgerukte hoofden van drie van de dode gevangenen zien,” zei Zemilton Silva, coördinator van de gevangenis.Forensische teams zeggen dat de meeste slachtoffers zijn onthoofd. Van anderen zijn lichaamsdelen afgehakt. Naar verluidt werden veel lichamen in een greppel gegooid. Het is nog niet bekend of gevangenismedewerkers en politieagenten gewond zijn geraakt bij het incident.Verondersteld wordt dat het gevecht begon toen leden van één van Brazilië's machtige criminele organisaties hun rivalen, die waren ondergebracht in een aparte vleugel, hebben aangevallen. Details over het geweld druppelen binnen, terwijl de autoriteiten proberen om de orde te herstellen en de doden en gewonden van het complex te verwijderen.Videobeelden van de plek toonden gevangenen die op de daken van de gevangenis rondliepen, terwijl er rook kwam uit minstens één gebouw. Verschillende berichten zeggen dat de gevangenen aan het begin van het geweld de elektriciteit van het complex hadden afgesneden. De krant O Globo van Rio de Janeiro meldde dat een gevangene tijdelijk was ontkomen, maar dat hij al snel weer was gepakt. Verondersteld wordt dat er geen gevangenen ontbreken, maar verscheidene zijn overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen.De Alcacuz gevangenis is gebouwd om 620 gevangenen te herbergen, maar heeft er nu meer dan 1.000 in overbevolkte omstandigheden - een veel voorkomend probleem in het gehele gevangenissysteem van het land. Dit is de derde grote gevangenis rel dit jaar in Brazilië. Bijna 100 gevangenen zijn eerder deze maand gedood in de gevangenissen in de staten Amazonas en Roraima. Rellen zijn niet ongewoon in overvolle gevangenissen van Brazilië, die grotendeels worden beheerst door machtige criminele bendes.Maar de omvang van het geweld dit jaar heeft druk uitgeoefend op president Michel Temer om het probleem aan te pakken. Na de rel in de Amazonas gevangenis, heeft de regering plannen aangekondigd om nog vijf zwaar beveiligde gevangenissen te bouwen en om nieuwe inlichtingendiensten in te stellen om de macht van de bendes achter de tralies te beteugelen.