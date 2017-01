De luchthaven Manas, de belangrijkste internationale luchthaven van het land, is gesloten.

De Boeing 747 TC-MCL , een toestel van ACT Airlines, is neergestort bij de landing op het vliegveld Manas, 25 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bisjkek. Het vliegveld was gehuld in mist tijdens de landing. Minstens 15 gebouwen zijn verwoest in een dorp buiten de luchthaven. Onder de doden is een aantal kinderen.Er waren minstens vier mensen aan boord van het vliegtuig. Een aantal mensen is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.Gevreesd wordt dat het dodental zou kunnen stijgen.Vlucht TK6491 zou een tussenlanding maken in Manas en vervolgens doorvliegen naar Istanbul in Turkije. ACT is een in Istanbul gevestigde luchtvaartmaatschappij die opereert onder de naam MyCargo. Verondersteld wordt dat het toestel ongeveer 14 jaar oud was.Vicepremier Muhammetkaly Abulgaziev heeft op de staatstelevisie gezegd: "Volgens voorlopige informatie is het vliegtuig neergestort door een fout van de piloot." Een getuige, Baktygul Kurbatova, heeft de lokale media verteld: "Ik werd wakker door een fel rood licht buiten. Ik kon niet begrijpen wat er gebeurde.” Hij vertelt verder: "Het bleek dat het plafond en de muren op ons instorten. Ik was zo bang, maar ik erin geslaagd om het gezicht van mijn zoon met mijn handen te bedekken, zodat brokstukken niet op hem zouden vallen."