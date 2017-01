Luchtvaartmaatschappijen die vliegen van Paramaribo naar Amsterdam v.v. komen steeds met speciale actietarieven en regels die slechts gelden voor een door hen geselecteerde groep reisagenten. Dit brengt volgens de initiatiefgroep het ondernemerschap, bevordering van toerisme en werkgelegenheid in gevaar. Enkele jaren geleden is in een Staatsbesluit duidelijk is geformuleerd dat toerismebevordering en behoud van werkgelegenheid de drijfveren waren voor de regering. De KLM begon er eerst mee om IATA agenten onderling te gaan indelen en heeft alleen aan vier reisbureaus goedkopere tarieven en extra bagage verkoopmogelijkheden gegeven. Dit tot grote ontevredenheid van de overige reisbureaus die klanten zagen weglopen en de monopoliepositie van de vier reisbureaus zagen groeien. Daarna begon ook de SLM met haar selectiemodel toen die zag dat er geen tegenacties kwamen tegen de KLM. Gelukkig heeft de SLM ingezien dat alleen in partnerschap en wederzijds voordeel deze sector tot bloei kan komen, zegt de initiatiefgroep.De KLM trok onlangs ook nog de zogenaamde carrierplate, de plaat voor ticketautorisatie, in van enkele agenten die minder omzet maakten. De reisagenten vinden dat de Associatie van Surinaamse Reisagenten niet goed functioneert. Er worden door de initiatiefgroep verwijten gemaakt aan het adres van ASRA. Anoepkumar Bhaggan, voorzitter van de ASRA, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat na bestuursoverleg maandag, op het persbericht zal worden gereageerd.