Assembleelid Marinus Bee





Bee zegt dat hij vandaag contact zal maken met de directie van de EBS. Hij heeft niet gemerkt dat er actie wordt ondernomen. Diverse bewoners klagen bij het bedrijf en bij instanties over het ongerief. "Vanuit Paramaribo is nog niet gereageerd om het probleem op te lossen," deelt Bee aan Starnieuws mee."De mensen in Moengo en omgeving zijn er al ontstemd over dat zij geen televisiebeelden kunnen ontvangen sinds alles gedigitaliseerd is. Ook radio is moeilijk te ontvangen," zegt Bee. Hij hoopt dat EBS in elk geval zo snel mogelijk ervoor zorgt dat "Moengo niet in het donker zit".