Sunil Oemrawsingh, de nieuwe partijraadsvoorzitter van DA'91





In het bestuur hebben naast Oemrawsingh verder zitting: Y. d’Hamecourt-Pitti, V. Ramlal, W. Meyer, V. Ajodhia, A. Asinga en D. Chotkan. Het verkiezingscollege gaf aan dat de nieuw gekozen bestuursleden voldoen aan zowel de statutaire als wettelijke vereisten.Partijvoorzitter Angelic Alihusain-Del Castilho hield de structuren voor dat de nieuw gekozen bestuursleden invulling geven aan het profiel noodzakelijk voor de vernieuwing en hervorming die de partij voorstaat, zowel intern als in het naar buiten treden. Volgens haar is het nieuw gekozen bestuur representatief qua gender, leeftijd, evenals professionele en persoonlijke achtergronden.In zijn dankwoord gaf Oemrawsingh aan: “Om ons land uit het moeras te halen, moeten wij aan het eerste vereiste voldoen: een sterke organisatie, een sterke DA’91 te maken".De partij richt zich nu op inhoud geven aan de ontwikkeling van het toekomstplan. De oproep is naar de achterban en de Surinaamse samenleving om het pad van traditionele politiek te verlaten en te kiezen voor politieke vernieuwing, stelt DA'91.