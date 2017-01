“Heren, wie veel leest, die veel weet. Gewoon lees ik de zaterdageditie van de ene krant en de digitale berichten van de andere, en weet je wat voor kennis ik zoals opdoe?”“Dat Remboow en Welgoow nog staken om met elkaar te gaan praten?”“Dat is geen kennis, maar stennis van de dikke en de dunne, Laurel en Hardy.”“Ik vind lezen maar hinderlijk; het moet stil om je heen zijn en je moet zelf stil zijn; en dat minstens een half uur lang.”“Dus jij houdt meer van praten en gepraat, of luisteren naar mi yere’s van anderen?”“Ja, ik beken. Een roddel is net als junkfood: ongezond als de pest, maar op z’n tijd lekker no m..r. Vooral als flink wat beerputten open getrokken worden.”“Zo hoor ik welke ministers er geshuffeld, geshaffeld, gesjoffeld en gesheffeld zullen worden, maar degene die er als eerste uit gegooid moet worden, hoor je nergens noemen.”“Maar hoe vinden jullie deze ‘sma-tori’: wisten jullie dat er onlangs een privéjet op Zanderij landde?”“Nee, maar er landen wel vaker zulke privéjets op onze luchthaven.”“Maar wisten jullie dat daar twee onzer ministers uitstapten?”“Nee? Djiem tori. Welke twee?”“Niet zo haastig, een lekkere roddel moet je net als een patat met bout en pindasaus hapje voor hapje verorberen, niet ‘hap-krauw-slik-weer hap’. Dus ik vervolg: wisten jullie dat ze van verschillend geslacht waren?”“Dus man-minister stapt samen met vrouw-minister uit die ‘private jet’.”“Welke twee, welke twee?”“Dat ga ik je lekker nog niet zeggen, maar ze verschillen niet alleen in biologisch geslacht heel duidelijk, maar ook qua etniciteit en postuur.”“Dan mi sabi. Maar weten jullie dat ze in het verleden in het buitenland al samen woonden?”“Mijn hemel, wat heb ik toch een hekel aan dit geroddel. Laat die twee maar rollebollen. Kan mij dat wat schelen!! Mang!!”“Ja, maar wie betaalde die private jet? Wij, we, the tax-payers. Dan kan die roddel me wel heel wat schelen.”“En wattebout als het niet op waarheid berust?”“Kan me schelen, ik heb dit uit betrouwbare bron en vind het smeuïg genoeg om het aan jullie door te vertellen.”“Dit land wordt bestuurd door roddel en borrel. Wat is net wel waar en wat is net niet waar?”“Dat is ook het moeilijke werk van een rechter: nooit is iemand schuldig, maar toch is er een misdaad gepleegd. Dus er moet een uitspraak komen.”“Maar die uitspraak van de rechter in dat transgendergeschil heeft ook heel wat stof doen opwaaien.”“Kijk goed in welke kringen dat stof is opgewaaid.”“Kringen waar men zich vastbijt in principes die al duizend en meer jaren oud, en verouderd zijn.”“Correctie: oud wil nog niet zeggen ‘verouderd’ en modern en sensationeel wil nog niet zeggen ’zaligmakend’.“En je kan je religieuze basisprincipes echt niet elke honderd jaar gaan wijzigen.”“Maar je moet toch in indringende gevallen mee kunnen gaan met de tijdgeest? Of gaan we net als in de middeleeuwen weer op heksenjacht en inquisitie en gooien niet rechtzinnig denkenden zonder vorm van proces maar op de brandstapel?”“Ben je tot moderniseren verplicht? Wordt je vrijheid van keuze niet geschonden als je verplicht wordt achter allerlei modernismen aan te hollen?”“Natuurlijk niet, maar dan mag je anderen daartoe ook niet verbieden.”“Juist, vandaar het vonnis van de rechter.”“Maar die ene kerkvoorzitter zegt: wat de rechter toelaat, is nog niet wat God toelaat; wij zetten mannen en vrouwen bij de kerkdienst apart. Van oudsher. Dat veranderen we niet. Maar hoe gaan we een tot vrouw omgebouwde man tussen de vrouwen plaatsen of tussen de mannen?”“Oké, terecht, maar hij kan niet zeggen dat hij de ombouwing van man naar vrouw verwerpelijk vindt; dan komt hij aan de vrijheid van iemand die het wil doen.”“Goed, maar hij heeft wel de vrijheid om te zeggen dat, gezien het plaatsingsprobleem, voor zulke mensen geen plaats is in zijn kerk.”“Goed. Maar dat zou betekenen dat er in Gods huis gediscrimineerd wordt.”“Niet zo scherp doortrekken; hij wil de orde tijdens de dienst in zijn kerk niet verstoren.”“Ai werkelijk, stel je zet ‘haar’ tussen de vrouwen van je kerk; natuurlijk zal ‘zij’ alle bekijks hebben; geen van de vrouwen heeft nog oor en oog voor de voorganger.”“En als je haar tussen de mannen zet, moro bigi probleem.”“Als je niet oppast, wordt eentje nog op ‘haar’ verliefd.”“Ik denk dat alle mannen en vrouwen op z’n minst wat oogjes gaan laten vallen op deze bijzonderheid, in welke kerk dan ook.”“Ach, na een tijdje went het wel, dan zeg je: ‘He, Parish Hiltonhotel, ben je er nog? Of vind je die mindere publiciteit niet zo leuk?”“Maar als betrokkene zich vóór z’n ombouwing in jouw kerk gedoopt had, hoe zou je dit probleem hebben opgelost?”“Mijn vriend Pim hoorde zijn mond tijdens een gesprek zeggen: ‘Het probleem is de oplossing. Er bestaan dus geen oplossingen.”“Schitterend, die mondiale mondige mond van Pim; tijdens de Trefossalezing van sisa Ruth mochten wij zijn jongejaarsfoto bewonderen: echt een mooi boi fu dada.”“En Jit Narain, die in eigen kring niet genoeg gewaardeerd wordt, omdat hij het Sarnami als iets Surinaams promoot en niet dat buitenlandse Hindi, wordt door de van huis uit creoolse Henny de Ziel Stichting geёerd met de prestigieuze Trefossa cultuur- en literatuurprijs 2017.”“Zo leverde Henny de Ziel strijd voor de waardering van het Sranan Tongo, dat geen taal zou zijn; het was maar een ‘takitaki’. Kijk nu: a taki tron wan Sranan Tongo.”“En ook het Surinaamse Nederlands wordt niet op zijn grote maatschappelijke en literaire waarde beoordeeld als iets van onszelf, iets zelfstandigs, en niet als een bastaardje van het ‘almachtige’ Nederlands uit Den Haag.”“Maar ook een baanbrekende actie van de Stichting afgelopen vrijdag was het als afsluiting zingen van ‘Mi kondre tru’ dat, zo zei mevrouw Ruth Wijdenbosch, door een Surinaamse schrijver was getipt als ons nieuw volkslied.”“En hoe zong het publiek dit lied?”“Zelden heb ik een propvolle zaal zo uit volle borst en borsten horen zingen, met alle respect voor onze huidige twee coupletten, maar dit wordt ons nieuwe lied.”“Maar als de mond van Pim zegt dat er geen oplossingen bestaan, omdat het probleem de oplossing is, dan zijn er ook geen problemen.”“Klopt helemaal. Het zijn mensen die de problemen tussen hun oren creёren.”“Dus we hebben nu geen economisch probleem?”“Nee! We hebben een economisch verschijnsel. Kijk ernaar, bestudeer het, leer het snappen en je ziet inderdaad dat dat zogenoemd probleem in feite de oplossing is.”“Dus het reshuffelen van het kabinet zal niet de oplossing van het regeerprobleem zijn?”“Kijk en bestudeer dat kabinet en dan zal je zien dat er in wezen geen probleem is.”“Ben ik eens. Zoek niet naar oplossingen; dat geeft alleen maar problemen.”“Maar als ik naar Wilgo Koffer kijk, zie ik geen oplossing.”“Bestudeer het verschijnsel Wilgo door de jaren heen, dan zie je daarin toch de oplossing? Maak de man tot minister van Onderwijs dan heb je geen stakingen of destabilisatie of hoe ‘Korte Metten’ het ook mag noemen, meer op onderwijs.”“Ha, ha, da’s een goeie. Mi lob’a filosofie disi. Dus Bouta is ook geen probleem.”“Klopt. Bestudeer de man zijn ‘zijn’ en zie, het probleem is de oplossing. Vandaar zijn lijfspreuk: neks no fout. Een ijzersterke filosofie: er is niets fout onder de zon. Het universum, ons ecologisch systeem, alles zit perfect in elkaar. Is wij maken er een probleem van.”“Nou, ik vind dit wel leuk en aardig filosofisch beredeneerd, maar neem me niet kwalijk: ik vind het maar lariekoek. Ik bedoel, mijn glas is nu leeg, dat is mijn probleem. Meester zegt: probleem nah he. Maar al bestudeer en doorgrond ik mijn lege glas van hier tot de Gravenarronstraat, ik zie de oplossing niet, namelijk mijn glas moet weer vol zijn.”“Omdat je iets verkeerds wil; je wil bij wijze van spreken dat een kokosnootboom manja’s moet geven.”“Gunst mang, wat een dom voorbeeld is dat.”“Goed, bestudeer je lege glas, zie je daar niet al de oplossing?”“Nee, echt niet.”“Ik wel: namelijk: je glas blijft leeg, want je hebt al genoeg gedronken. Al wil je meer, dat is niet de oplossing, want er is geen probleem!”“Ik hou maar op met deze rare denkkronkels. Ober: bijvulleeeh.”“Dan mag je nu je volle glas bestuderen. Soso probleem drape.”“Je zeurt! Proost.”Rappa