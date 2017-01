Een werknemer doet brandstof in een auto in Hanoi, Vietnam. (Foto: Reuters)





De Organisatie van Olie Exporterende Landen (Opec) is op 30 november overeengekomen om de productie te knippen met 1,2 miljoen vaten per dag tot 32,5 miljoen vaten per dag voor de eerste zes maanden van 2017. Niet Opec-leden, zoals Rusland, Oman en Mexico verminderen hun gezamenlijke productie met 558.000 vaten per dag."Ik verwacht dat we een nieuw evenwicht van de markten zullen zien in de eerste helft van dit jaar", zegt Fatih Birol, directeur van het IEA, de in Parijs gevestigde wereldwijde energie-waakhond. "Maar wat ik wil zeggen (is) dat we een periode van veel beweeglijkheid in de markt ingaan… de naam van het spel is de volatiliteit," vertelde hij Reuters Television in Abu Dhabi.De prijzen zijn vrijdag gedaald en eindigden de week 3% lager op aanhoudende twijfels over de omvang van de Opec-bezuinigingen. De twijfels werden verergerd door bezorgdheid over de economische gezondheid van 's werelds op een na grootste olie consument, China. Sinds 2009 heeft China de grootste daling van zijn totale export gezien.Birol stelt dat hoewel het Opec-akkoord hogere olieprijzen kan stimuleren, het ook de productie uit de Verenigde Staten (VS) en elders kan aanmoedigen. Hogere prijzen zouden ook de wereldwijde vraag naar olie verzwakken, voegt hij eraan toe. "Ik verwacht dat de VS dit jaar de productie schalie-olie zal verhogen,” zegt Birol. Volgens hem kan de recente dalende trend van de Chinese olieproductie als gevolg van de lage prijzen worden teruggedraaid als de markt zich versterkt.Uit gegevens van het Amerikaanse Energy Information Administration blijkt dat de productie van ruwe olie vorige week is gestegen, voornamelijk in 48 zuidelijke staten. De totale productie was vorige week 8,95 miljoen vaten per dag, de hoogste sinds april vorig jaar.De Opec en de onafhankelijke producenten verminderen hun productie om de wereldwijde overvloed te stoppen en de kelderende prijzen op te krikken. Met ongeveer US$ 56 per vat, is de olieprijs op de helft van het niveau van medio 2014. Olie-exporterende landen hebben hun inkomsten drastisch zien dalen.Birol zegt dat zijn grootste zorg nu een gebrek aan investeringen in nieuwe olievoorraden is. Na de lage prijzen in de afgelopen twee jaar, is een groot aantal projecten wereldwijd gedwongen stopgezet. “ Als er dit jaar geen grote investeringen komen, kunnen we over een paar jaar een grote kloof zien tussen vraag en aanbod met ernstige gevolgen voor de markt."