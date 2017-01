Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO.





Hooghart merkt op dat vanaf december 2015 SRD 100 wordt gegeven aan alle ambtenaren. De vakbondsleider vroeg hem om dit bedrag door te blijven betalen, wat ook gebleven is. Per maand gaat het om SRD 5 miljoen. In totaal is uit de staatskas sinds december 2015 SRD 70 miljoen extra uitgegeven aan ambtenaren."Ik wil versterking van koopkracht hebben. Dat wil zeggen er moet evenwicht komen in de financiële huishouding. Als ik geld krijg moet ik iets mee kunnen doen," stelde Hooghart. Dit is doorgegeven aan de president. Hij vindt dat de regering niet steeds mee moet gaan met een 'groepsleider', zoals hij Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren typeert. Volgens hem komt Valies steeds alleen op voor een kleine groep.Hooghart benadrukt dat de regering geen herwaardering kan geven aan één groep. "Dat kan niet! Er is gewaardeerd in Fiso. Als je herwaardering wil dan moet Fiso worden geherwaardeerd," meent de CLO-voorzitter. Op de vraag van presentator Rudi Esajas of de regering een probleem heeft als aan onderwijsgevenden salarisverhoging wordt gegeven, zei Hooghart dat de regering altijd een probleem heeft als ze apart dingen gaat doen.De onderwijsgevenden krijgen maandelijks SRD 375 in afwachting op de herwaardering. Als de ambtenaren dat bedrag ook krijgen, dan gaat het om SRD 27 miljoen per maand. Dit leidt volgens Hooghart tot inflatie. Daarom wil hij liever koopkrachtversterking, waarbij de koers omlaag moet worden gebracht.