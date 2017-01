CIA-directeur John Brennan staat gereed voor de hoorzitting van de Senaatscommissie over 'de Russische inlichtingenactiviteiten' in Capitol Hill in Washington op 10 januari 2017. (Foto: Reuters)





Trump staat erom bekend dat hij regelmatig veelzijdige uitspraken op zijn Twitter-account doet over kwesties die van nationaal belang zijn. Brennan zegt ook dat Trump de mogelijkheden of intenties van Rusland niet ten volle heeft benut. "Ik denk dat Trump moet begrijpen dat Rusland kwijtschelden van de verschillende acties die hij in de afgelopen jaren heeft genomen, een weg is die hij, denk ik, heel, heel voorzichtig moet afdalen," stelt de CIA-topman.Brennan's opmerkingen in een interview voor Fox News zondag, komen een week na de publicatie van een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst waarin staat dat de Russische president Vladimir Putin waarschijnlijk heeft geprobeerd om de verkiezingen te beïnvloeden. Trump zou maandenlang de conclusies van de inlichtingendiensten dat Moskou de campagne van de Democratische kandidaat Hillary Clinton heeft gehackt, hebben gebagatelliseerd. Hij heeft ze alleen aanvaard op een persconferentie afgelopen woensdag.Ondertussen hebben zowel het Kremlin als Trump zijn team berichten in de krant Sunday Times ontkend. De krant publiceerde dat de twee partijen van plan waren een topontmoeting tussen Trump en Putin te houden in de IJslandse hoofdstad Reykjavik.Reykjavik was de locatie voor een top in 1986 - in de buurt van het einde van de Koude Oorlog - tussen Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov, de toenmalige Amerikaanse en Russische leiders.Brennan zegt: “praten en tweeten” zijn geen optie voor Trump die volgende week vrijdag in functie treedt. "Spontaniteit is niet iets dat de belangen van de nationale veiligheid beschermt en zorg er dus daarom voor dat als hij spreekt of wanneer hij reageert, hij begrijpt dat de gevolgen en de impact op de Verenigde Staten diepgaand zouden kunnen zijn." Hij vervolgt met "het gaat om meer dan alleen Trump. Het gaat om de Verenigde Staten van Amerika."De directeur van de CIA heeft ook gereageerd op de beschuldigingen van Trump dat de inlichtingendiensten een niet-geverifieerd dossier hebben laten uitlekken, waarin wordt gesuggereerd dat Russische veiligheidsfunctionarissen materiaal over Trump in handen hebben, die hem kwetsbaar voor chantage kunnen maken. "Wat ik wel schandalig vind, is het gelijkstellen van de inlichtingendiensten met nazi-Duitsland," zegt Brennan, verwijzend naar een tweet van Trump afgelopen woensdag. "Er is geen basis voor Trump om de vinger te wijzen naar de inlichtingendiensten voor het lekken van informatie die al beschikbaar was voor het publiek."De president-elect noemde de beweringen "vals nieuws" en "nep spul". Ook Rusland ontkent het bestaan van het dossier en zegt dat beschuldigingen dat hij de campagne heeft gehackt om de verkiezingen te beïnvloeden "doen denken aan een heksenjacht".