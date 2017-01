VHP-voorzitter Chan Santokhi wordt in Santigron verwelkomd door kernvoorzitter Raiza King.





Santokhi zei dat hij verheugd is dat de kernvoorzitter toegang heet gezocht en gevonden bij de partij. Zij heeft volgens Santokhi aangetoond dat bij de VHP geen drempels bestaan om welke ambitie dan ook, door wie dan ook te realiseren. "Laat dit gegeven voor geheel Suriname een historisch feit zijn, een voorbeeld van hoe wij ons als partij landelijk zullen profileren om u te bewijzen dat het ons te doen is om de gehele Surinaamse bevolking, anders dan in combinatie verband is geëtaleerd," zei hij.De partijleider merkte op dat met de bijeenkomst op Santigron wederom een stap is gezet om het thema voor 2017:te realiseren. De VHP zal altijd doen wat zij zegt tot meerdere glorie van geheel Suriname, benadrukte hij.Van de VHP hoeft de bevolking geen pakketten en geschenken te verwachten. "Wat u wel mag verwachten is ondersteuning om uw eigen ontwikkelingsmogelijkheden te ontplooien en aan te wenden tot uw eigen onafhankelijkheid om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast zal de partij, wanneer wij regeermacht verwerven, een zodanig financieel economisch beleid voeren dat u waar heeft voor uw noeste arbeid," zei de politicus. Volgens hem zijn de mensen misleid geworden en hebben daarom een verkeerde keuze gemaakt. Hij is blij dat de mensen tot betere inzichten zijn gekomen "getuige uw aansluiting tot de VHP".