VHP-voorzitter Chan Santokhi





Wat er moet gebeuren is dat deze president zijn mandaat teruggeeft en nieuwe verkiezingen uitschrijft, meent de partijleider van de VHP. "Laat het volk bepalen wat er moet gebeuren nu wij regelrecht afstevenen naar de bodem van het ravijn. President, uw volk pinaart, drai a anu pari a boto zoals beloofd tijdens uw jaarrede".Het regeerbeleid is totaal vastgelopen en de crisis onbeheersbaar als gevolg van het onvermogen van de totale regering om goed beleid en bestuur te garanderen, concludeert Santokhi. "En omdat de problemen elke dag groter en erger worden, zou het van wijs besluit getuigen van de president om het totale regeerteam te vervangen door deskundigen of haar politiek mandaat terug te geven aan het volk van Suriname."De crisis zal net zolang duren als deze regering onder leiding van deze president aanzit, voorspelt de voorzitter van de oranje partij. Ook met een gereshuffeld kabinet zal het beleid niet verbeteren. "Wat kunnen de bewindslieden ook de nieuwe zonder geld. Niets, nada, noti, orah bisoh opoh opoh, kuchna, ningun, etcetc," stelt de politicus.