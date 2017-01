Minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos in gesprek met een boothouder bij de Zeedijk. (Foto: Furgél Hek)





De minister heeft samen met districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh, de gewestelijke politiecommandant Widjaikumar Oedit en regiocommandant van het Nationaal Leger, majoor Regillio van Kust van Nickerie, deze kwestie besproken met de boothouders. Twee weken geleden werd de bewindsvrouw per brief door de boothouders geïnformeerd over de situatie. Zij heeft zich zaterdag ter plekke georiënteerd en gewezen op de gevaren.De boothouders zijn ontstemd over de keiharde gezamenlijke patrouilles van militairen en politieambtenaren, die al enkele maanden op de Corantijnrivier plaatsvinden. Er worden midden op de onstuimige rivier boten gecontroleerd. De boothouders zijn niet blij met dit optreden. Guyanese passagiers die naar Suriname afreizen moeten een geldig paspoort bij zich hebben. Volgens de boothouders hoefden passagiers geen paspoorten te hebben om de oversteek te doen. Sinds de patrouilles van de wetsdienaren vorig jaar zijn opgevoerd, worden opvarenden teruggestuurd naar Guyana als zij zonder geldige documenten het land binnen willen komen.Terwijl de Surinaamse autoriteiten de controle ietsje strakker houdt aan deze illegale grenspost, gaat het bij de Guyanezen nu wat soepeler. Passagiers vanuit Suriname kunnen ongestoord slechts op vertoon van een ID-kaart Guyana bezoeken. De boothouders eisen hetzelfde systeem dat Guyana hanteert. Het werkt voor hen voordeliger en voorkomt inkomstenderving.De minister legde de boothouders uit dat de grenssituatie niet onder de jurisdictie van het ministerie valt. Toch zal zij zich inzetten voor regulering van de Backtrackroute, omdat een deel van de nationale veiligheid van het land op de 'schouders' van Juspol rust. "Wanneer we praten over regulering van Backtrack dan praten we over een hulpgrenspost, omdat de officiële grenspost te Southdrain is. Het verbindt Suriname met Molesoncreek in Guyana", zegt de minister.