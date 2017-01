Mariska Bemelmans, project manager van Stichting Dierenbescherming Suriname instrueert mediatheekwerkers. (Foto: Raoul Lith)





De mediatheekmedewerkers zijn sinds november vorig jaar via informatiesessies voorbereid hoe interactief de lessen over te dragen aan de kinderen. “We leggen hen eerst uit waarom we het belangrijk vinden deze lessen aan de kinderen te verzorgen en vervolgens krijgen ze de tools om aan de slag te gaan,” stelt Bemelmans. Rekening houdend met de verschillende leeftijden van de kinderen zijn er verschillende onderwerpen. Ze meent dat de stof zodanig is opgesteld dat de materie op creatieve wijze behandeld kan worden voor heel jonge kinderen. “De jonge kinderen krijgen de basismaterie om te leren dat dieren gevoel hebben en dat je ze elke dag moet verzorgen. Voor de wat oudere kinderen komt dan bij kijken ook het stukje over steriliseren, dierenmishandeling en zwerfdierenprobleematiek”.De projectmanager zegt dat er wordt uitgekeken hoe de mediatheekmedewerkers de materie aan de kinderen gaan aanbieden. “We gaan dan evalueren of we ze van dienst kunnen zijn of al er aanpassingen moeten komen”. Er zijn zeven sessies geweest waarin steeds 25 mediatheekmedewerkers hebben geparticipeerd.Volgens Bemelmans is het vooral belangrijk dat mensen de nieuw aangenomen wetgeving begrijpen. De wet op zichzelf brengt de verandering nog niet, daar komt voorlichting bij kijken. Volgens haar is er de afgelopen negen jaren, sinds ze bij de dierenbescherming zit, een groeiende aandacht voor dierenwelzijn en een mentaliteitsombuiging te zien. Echter moet er nog steeds veel veranderen aan de bewustwording van mensen naar dieren toe in het dagelijks leven. "De volwassen mensen moet je blijven voorlichten en informeren, maar die moet je straks ook op de vingers gaan tikken met die wet. Maar die kinderen die je nog kunt vormen en meegeven zijn de belangrijkste doelgroep. Als het hen lukt om dat goed in te prenten, dan heb je dieren liefhebbers voor de toekomst," stelt Bemelmans.Raoul Lith