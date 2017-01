Het winnende team van Santos.





De laatste wedstrijden in de eerste ronde van de SVB-bekercompetitie is zaterdag afgewerkt. Santos van Nickerie kwam in eigen huis uit tegen SV Notch. Santos kon tijdens deze wedstrijd, vooral in de eerste helft, zeker drie doelpunten maken. Theodoor Dors heeft in de eerste 15 minuten twee doelpuntrijpe kansen gehad, maar was onfortuinlijk. Pas in de 17e minuut was hij trefzeker en hij bracht Santos op 1- 0. Na dit doelpunt is er niet meer gescoord in deze speelperiode.Na de rust nam SV Notch het initiatief. De club uit Moengo had meer speloverwicht. De wedstrijd werd meer op de speelhelft van Santos gespeeld. Santos verdedigde kort en richtte zich op lange ballen, waarbij de speler Dors steeds zorgde voor problemen in de achterhoede van Notch. In de 51e minuut werd bij een van deze aanvallen een bal van Dors onvoldoende door de verdediging van Notch weggewerkt, maar belandde ongelukkigerwijs bij de speler Gerold Leysner van Santos. Deze speler maakte geen fout en kogelde de bal hard via de deklat het doel in en noteerde 2-0 voor Santos. De Nickeriaanse club werd flink aangevuurd door het publiek. In de 75e minuut scoorde Dors zijn tweede doelpunt voor de middag en bracht de stand op 3-0. Dit werd ook de einduitslag.Trainer Jozef Joekhoe van SV Notch zei na de wedstrijd dat hij wegens omstandigheden niet over zijn volledig team kon beschikken omdat zeker zes van zijn basisspelers niet konden afreizen naar Nickerie. Deze spelers die in Marowijne wonen, zijn niet afgereisd vanwege organisatorische redenen. De club moest het doen met de spelers die woonachtig zijn in Paramaribo. Overigens vond hij het spel van Santos heel goed;de jongens zijn zeer gemotiveerd.Coach Glenn Dors van Santos zegt dat de overwinning zeker gelegen heeft aan de motivatie van de jongens. Hij complimenteerde het publiek ook voor zijn morele steun tijdens de wedstrijd. Dors gaat verder werken aan de minnetjes die hij heeft aangetekend om bij de volgende wedstrijd een ander spelbeeld te laten zien.Edgar van GenderenRobinhood-Flora: 2-0Randjiet Boys-Nishan42: 0-4Paraquay-Botopasie: 0-6Sunny Point-Inter Moengo Tapoe: 1-3TOK-West United: 1-1, na penalty wint TOKSantos-SV Notch: 3-0BSV-Leo Victor: 1-1, na penaty wint Leo VictorMorcon-WBC: 0-3Inter Boskamp-Transvaal: 0-6Rica Prof-ACoconut: 0-1Boma Star-Voorwaarts: 1-1, na penalty wint Boma StarKitha-SNL: 1-8Slee Jr-Caravan: 6–2Bintang Lair-Papatam: 0-2 (de wedstrijd werd in de 60e minuut afgefloten; Bintang Lair weigerde verder te spelen)Tahiti-PVV: 1-2OSV-Jong Rambaan: 1-5