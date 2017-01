De politie heeft afgelopen vrijdag roet in het eten gegooid van drie mannen die op de loer stonden. Op de hoek van de Kernkampweg en de Washingtonstraat stonden twee voertuigen verdacht geparkeerd.Het Regio Bijstandsteam Paramaribo stelde een onderzoek in, waarbij drie verdachten werden aangehouden. Bij nader onderzoek zijn aangetroffen breekwerktuigen zoals een koevoet en een snijschaar. Verder vier grote messen, handschoenen en een kleine hoeveelheid marihuana.Het gaat om de verdachten Romano A, Fabian W en Winston C. De verdachten en de in beslag genomen goederen zijn overgedragen aan Politie Munder.Romano A en Fabian W. zijn oud bekenden van de politie. Romano A. is voorlopig in vrijheid gesteld terwijl de overigen zijn ingesloten.