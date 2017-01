Vrouwen met een kudde alpaca's in Peru.





Een groot deel van de regio heeft sinds vorig jaar augustus een droogte ervaren. Het gebrek aan water in de lagunes had een direct effect op het ‘broedseizoen’ van de alpaca. Gebrek aan regen heeft ook geleid tot onvolgroeid gras. De dieren hadden dus enkele maanden niet genoeg te grazen en zijn verder verzwakt door de kou. Het gevolg is dat grote aantallen alpaca’s zijn gedood. De toestand van andere Zuid-Amerikaanse kameelachtigen – lama, vicuna en de guanaco’s- is onduidelijk.Uitbraken van extreem koude luchtstromen vanuit Antarctica, de zogenaamde friagens, komen voor tijdens de wintermaanden. In 2003 heeft de friagen meer dan de helft van alle alpaca's van het land gedood toen de temperatuur was gedaald tot min 35 graden Celsius. Afgelopen winter heeft 50.000 alpaca’s gedood in de zuidelijke regio Puno.Het feit dat deze sterfgevallen zich hebben voorgedaan in de wintermaanden, maakt het zeer ongebruikelijk, maar alpaca's zijn niet zo stoer als mensen vaak denken. Ze zijn niet bijzonder goed in het vergaren van voedsel in koud of sneeuw weer. Zij hebben ook niet veel lichaamsvet en hun vacht bevat geen waterbestendig lanoline.In de afgelopen dagen zijn er meldingen van zware regenval in de regio geweest. De dieren waren dus natgeregend, waardoor ze kwetsbaar waren voor de combinatie van lage temperaturen en harde wind. Alpaca wol is een belangrijke export in Peru. Jaarlijks wordt meer dan US$ 150 miljoen van het wol geëxporteerd.