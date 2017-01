Gedetineerden op het dak van de gevangenis Alcacuz in Rio Grande do Norte. (Foto: BBC)





De ruzie tussen Brazilië's grootste drugsbendes in de gevangenissen, escaleert steeds verder. In twee weken tijd zijn meer dan honderd mensen gedood. Het gaat om een wrede bendeoorlog over zeggenschap in de gevangenissen. Gedetineerden worden onthoofd en gewurgd.De Braziliaanse politie meldt dat wapens over de muren van de gevangenis naar binnen zijn gegooid vanuit wagens. De politie heeft de gevangenis omsingeld, maar er is nog geen duidelijkheid wat er zich binnen de muren afspeelt. Gevangenen zijn uit hun cellen. Er zijn explosies gemeld.