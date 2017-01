Wilgo Valies in gesprek met enkele leerkrachten vrijdag. (Foto: René Gompers)





De minister heeft vrijdag op een persconferentie aangegeven niet te begrijpen waarom de BvL en de ALS in actie zijn. Volgens de bewindsman zijn er geen redenen over de bonden om het werk neer te leggen. De BvL en ALS hebben dinsdag vergadering, waarna acties zijn aangekondigd. Voor maandag zijn de leerkrachten opgeroepen zich aan te melden in Theater Unique, terwijl de minister hen gevraagd heeft naar school te gaan.In de brief aan de vakbonden heeft de minister gevraagd om aan te geven over welke punten er geen duidelijkheid is. De bewindsman wil het antwoord op schrift hebben. Tot nu toe is er nog niet gereageerd op de brief van Peneux. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft zich sterk gemaakt voor een gesprek met de regering. In De Nationale Assemblee hebben alle fracties aangegeven dat via dialoog het probleem dient te worden opgelost.