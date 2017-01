De gezamenlijke bijeenkomst van districtscommissaris Mike Nerkust en ressortcommandant Sjaamanand Debi-Tewari van Latour. (Foto: KPS)





Ondernemers hebben van districtscommissaris (dc) Mike Nerkust van Paramaribo Zuidwest en de ressortcommandant van Latour, inspecteur Sjaamanand Debi-Tewari, veiligheidstips gekregen. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst zijn verschillende methodes gepresenteerd hoe de ondernemers de veiligheid rondom hun onderneming en die van hun klanten die hun winkelzaak bezoeken, kunnen garanderen. Het betalen van een eigen bewaking en het in het leven roepen van reservepolitie en versterken van de Bikersunit Latour kwamen aan de orde.Vanaf 1 december is de ressortcommandant gestart met het voeren van gesprekken in het ressort Latour over preventie maatregelen tegen de criminaliteit en de hangjongeren problematiek. Als eerste is er gesproken met de ondernemers, horecabedrijven en supermarkthouders.Dit initiatief is genomen om ondernemers die in dezelfde buurt hun diensten aanbieden aan de gemeenschap de gelegenheid te geven om elkaar beter te leren kennen en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Deze gesprekken moeten voor zowel de ondernemers als de gemeenschap positieve resultaten opleveren. Elke onderneming zal conform de vergunningsvoorwaarden tot en met 23.00 uur geopend mogen zijn.Voorgesteld is een uitvoeringsplan te maken waarin moet wordt opgenomen de zorg voor veiligheid door het in het leven roepen van eigen bewaking voor eigen lijf en dat van de klanten. De haalbaarheid van een dergelijk plan zal door de districtscommissaris en de ressortcommandant worden getoetst.De politie zal samen met leden van het commissariaat strenge controle uitoefenen op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, meldt de Public Relations afdeling van het korps.