Omatola B., van Guyanese afkomst, is door de politie van Zanderij aangehouden. Zij is door Nederland na een gevangenisstraf teruggestuurd naar Suriname.De vrouw reisde op 1 september 2016 vanuit Suriname naar Nederland. Bij aankomst te Schiphol werd zij door de marechaussee betrapt op overtreding van de Wet op Verdovende Middelen. Zij werd aangehouden en in verzekering gesteld. Na haar straf te hebben uitgezeten, is zij gedeporteerd naar Suriname.Bij aankomst op de Johan Adolf Pengelluchthaven werd zij door de Militaire Politie aangehouden. Voor verdere afhandeling van de zaak, is zij overgedragen aan de politie van Zanderij. Gelet op haar illegale status, werd zij in afwachting op haar uitzetting in vreemdelingen bewaring opgehouden, meldt de politie Public Relations.