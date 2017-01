Een voetganger is vannacht op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden aan letsels opgelopen tijdens een aanrijding.Aan de Noordpolderdam, ter hoogte van het Doebeproject is de voetganger aangereden door een autobestuurder.Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De hulp heeft niet mogen baten. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is opgelopen naar vijf.