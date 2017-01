Saskia B. (37) is door de politie van Onverwacht de vorige week aangehouden voor mishandeling. Volgens verklaring van de aangeefster deed Saskia B. op 26 november haar adres aan. Zij was boos erover dat haar man ook een relatie heeft met het slachtoffer.Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee vrouwen. Saskia B. gaf haar rivaal een duchtig pak slaag. De buitenvrouw die ook in blijde verwachting verkeerde, kreeg daags na de mishandeling een miskraam en werd voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Na te zijn ontslagen uit de ziekeninrichting werd zij wederom opgenomen voor aanhoudende klachten. Na haar tweede ziekenhuisopname begaf zij zich met het medisch resultaat naar het politiebureau.De verdachte werd opgespoord en aangehouden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten in het vrouwencellenhuis, meldt de afdeling Public Relations.