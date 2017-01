Minister Jennifer van Dijk-Silos met delegatie in Nickerie voor bevordering van 44 penitentiaire ambtenaren. (Foto: Furgel Hek)





De feestelijke plechtigheid is na jaren weer in de strafinrichting gehouden. Ze drukte de ambtenaren op het hart om altijd correct te blijven. Van Dijk-Silos gaf aan dat het ministerie sedert vorig jaar een traject heeft ingezet om alle penitentiaire inrichtingen te verzelfstandigen. Daarbij spelen de penitentiaire ambtenaren een belangrijke rol. Ze hebben volgens haar door hun creativiteit ervoor gezorgd dat de uitgaven van Justitie omlaag zijn gebracht. Ook juicht de minister het proces van re-integratie van gedetineerden toe. Penitentiaire Inrichting Hazard leent zich op dit moment uitstekend voor om het project rond de re-integratie als proefproject te starten. "We zijn al bezig met wetgeving om de resocialisatie vorm te geven", deelde de minister mee.Directeur van Hazard, Carlo Palmtak, zegt dat de inrichting na jaren weer een opper penitentiaire ambtenaar en een aantal hoofd penitentiaire ambtenaren eerste klasse erbij heeft. Palmtak bedankte de minister voor haar steun.