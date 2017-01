Vakbondsleider Wilgo Valies





Valies vindt dat minister Robert Peneux met zijn uitspraken op de spoedpersconferentie vrijdag, juist olie op het vuur gooit. De bewindsman beschuldigde Valies ervan het onderwijsproces door destabilisatie lam te willen leggen. Valies zei aangegeven te hebben om via dialoog tot een oplossing te komen. "Als wij dat niet wilden, waren wij allang in actie gegaan," stelt hij."De minister heeft ook leugens vertelt op de persconferentie. Ik ben helemaal niet met een bus naar scholen gegaan om leerkrachten die werken te bewegen het werk neer te leggen," zegt Valies. Wel is het zo dat leerkrachten gevraagd is om met hun collega's te praten over het belang van de actie.Peneux gaf op de persconferentie aan dat in de overeenkomst die op 17 oktober 2016 is geketend met de regering, de BvL en de FOLS "alles in het werk stellen om de volledige implementatie van het herwaarderingsprogramma op 1 januari 2017 een feit te doen zijn". De minister merkte op dat hier niet staat dat het op 1 januari rond zou zijn. Het gaat om een streven.Valies geeft aan dat de minister moedwillig voorbij gaat aan een annex die bij de overeenkomst hoort. Daarin is expliciet opgenomen dat de implementatie van het herwaarderingsprogramma op 1 januari 2017 zal plaatsvinden. Verder is afgesproken dat het programma als ingangsdatum 1 oktober 2016 heeft. De vakbondsleider haalt aan dat het duidelijk is dat er steeds een andere uitleg wordt gegeven. Daarom moeten zaken goed worden besproken met de regering. De leerkrachten zijn door de BvL en ALS opgeroepen om zich maandag aan te melden bij Theater Unique.