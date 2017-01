Paul Somohardjo, voorzitter Pertjajah Luhur





PTV heeft twee maanden uitstel gevraagd aan de autoriteiten voor de omschakeling van analoog naar digitaal. Somohardjo ziet United Television als een sterke partner, waarmee het televisiewezen in Suriname wordt verrijkt. De politicus deelt mee dat PTV niet is verkocht. Ook Radio Pertjajah blijft normaal draaien.“PTV zal altijd blijven bestaan. Iedereen in Suriname heeft vanwege de huidige precaire situatie te maken met financiële problemen, van de hoogste tot de laagste klasse, van de president tot de bedelaar. Maar dat betekent niet dat we het station gaan verkopen. Het is de ziel van de partij. Het is, naast onze veldbezoeken, hét communicatiemiddel waarmee we onze mensen kunnen bereiken. Zolang ik leef, zullen PTV en Radio Pertjajah blijven bestaan”, zegt de politicus.