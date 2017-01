Anastatia Pokie van het CBB geeft de bewoners van Coeroeni instructies over het project.





Gevallen van geen geboorteakte zullen onderzocht worden en verzoekschriften worden opgemaakt ter aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand. Na het proces doorlopen te hebben, kunnen die worden opgenomen in het bevolkingsregister. Het streven is erop gericht om de gevallen van geen geboorteakten van dit gebied te minimaliseren of zelfs naar een nulpunt te brengen, zodat deze burgers uiteindelijk worden opgenomen in het Bevolkingsregister, zegt de voorlichting van Biza, waaronder het CBB valt.De bewoners van de dorpen Amoetopo en Kasoe eiland zijn ook opgeroepen om zich gedurende deze periode te begeven naar Coeroeni. Anastatia Pokie, die namens het CBB de missie heeft uitgevoerd, zegt dat er een goede samenwerking is met het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Er is een bestuursopzichter aangesteld als assistent bevolkingsambtenaar. “In samenwerking met hem hebben we de dorpelingen via een zender op de hoogte gesteld van de periode van onze komst en de werkzaamheden die we gaan verrichten. Aan hen is gelijk doorgegeven dat zij bij aanmelding hun familieboek, id-kaart of dokterskaart moeten meenemen.”Bij ongeveer 10 procent van de personen die zich hebben aangemeld, is er geen aangifte gedaan, maar zijn verzoekschriften opgemaakt. Het is vooraf nooit bekend hoeveel gevallen van geen geboorteakte voorkomen in een bepaald gebied. Pas wanneer de burgers zich aanmelden, kan geverifieerd worden met het CBB-bestand om te kunnen vaststellen om hoeveel gevallen het gaat.“Een pluspunt bij de uitvoering van dit project is de goede samenwerking met de Medische Zending Post te Coeroeni, waarbij wij in de gelegenheid werden gesteld om hun bestand te matchen met ons CBB-bestand. Verder is bekend dat niet een ieder, die te kampen heeft met dit probleem, beschikt over de nodige middelen om persoonlijk af te reizen naar Paramaribo. Het komt ook voor dat de burger vaak geen kennis draagt in hoeverre de geboorte is geregistreerd of niet, met name als het een geboorte betreft op een plek waar er geen Bureau voor Burgerzaken aanwezig is”, legt Pokie uit.