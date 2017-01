V.l.n.r. ABS-directeur Iwan Sno, Imam Sastra, pandita Baldew-Malhoe en bisschop Karel Choennie.





Het personeel heeft met familieleden ervoor gezorgd dat de dienst is gehouden. De geestelijken hebben gewezen op het belang van goede, betrouwbare statistieken voor onder meer beleidsdoeleinden en ervoor gebeden dat het ABS de Surinaamse en internationale gemeenschap blijft voorzien van deugdelijke statistieken over Suriname. Deze voorziening komt door de financieel economische situatie in het land in de verdrukking.Directeur Iwan Sno van het ABS maakte in zijn toespraak duidelijk dat het ABS, dankzij de Almachtige, ondanks alle problemen, grotendeels in staat is gebleven om te draaien. Sno heeft ook zijn waardering aan het personeel uitgesproken. De taak van het bureau wordt bemoeilijkt door de inkorting en de late overmaking van subsidiegelden. Toch blijft de meerderheid ondanks deze situatie zijn best doen op het ABS. Het blijft van belang om de bewustwording aan kwalitatief goede (dus onder meer: relevante, betrouwbare, actuele en punctuele statistieken) te blijven stimuleren, zegt Sno.