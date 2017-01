Een medewerker van de Centrale Personeelsadministratie aan het werk.





Het onderdirectoraat is verantwoordelijk voor een aantal deelgebieden, waaronder de personeelsadministratie en Vorming & Opleidingen. Baboeram zegt dat er gesprekken worden gevoerd met de personeelsleden van CPA, om na te gaan wat de knelpunten zijn die zij ervaren in de dagelijkse uitoefening van hun werkzaamheden. De getroffen maatregelen hebben er reeds toe geleid dat de productie op de afdeling is verhoogd.De dienstverlening naar de interne klanten, oftewel de ambtenaren van alle ministeries, moet beter. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza), heeft zich sinds zijn aantreden hiervoor ingezet. Er is gestart met het digitaliseren van de personeelskaarten. Baboeram zegt dat reeds 40.000 kaarten gedigitaliseerd zijn. Het gaat in deze om de zogenoemde actieve kaarten. Dat zijn kaarten van ambtenaren die in actieve dienst zijn. Maar ook de inactieve kaarten, de kaarten van de ambtenaren die bijvoorbeeld met ontslag zijn, zullen worden verwerkt. Daarna vindt een match plaats met het bestand van Cebuma, zegt de voorlichting van Biza.