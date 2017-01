137 vreemdelingen zijn in december het land uitgezet door de afdelingen Vreemdelingendienst.Deze illegalen hebben verschillende nationaliteiten. Het gaat onder andere om 54 Brazilianen, 43 Chinezen, 6 Vietnamezen, 4 Indonesiërs, 5 Guyanezen, 2 Nederlanders, 12 Haïtianen, 2 Colombianen, 8 Dominicanen en 1 Venezolaan.De meeste van de uit gezette vreemdelingen mogen na een jaar of twee maanden, indien hun documenten in orde zijn, Suriname weer binnenkomen, meldt de politie Public Relations.