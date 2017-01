De onderschepte lading coke uit Suriname. (Foto's: Nederlandse Politie)





De politie heeft gisteren een 54-jarige verdachte uit Numansdorp aangehouden. Hij zou betrokken zijn bij het transport van de drugs. De verdovende middelen zaten verstopt in zilverkleurige pakketten, die achter metalen platen aan de voor- en achterkant van de container waren verborgen. De partij is inmiddels vernietigd.Gisteren was het weer raak. In een loods in Hazeldonk hebben de Nederlandse douane en de politie gisteren een partij van bijna 4.000 kilogram cocaïne aangetroffen. De cocaïne zat verstopt in een lading bananen. Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en -handel.De lading is via de haven van Antwerpen naar Nederland gebracht. De Belgische douane tipte de Nederlandse collega's over een mogelijk drugstransport. Hierop zijn de Nederlandse autoriteiten de loods in Hazeldonk binnengevallen. Daar troffen ze de drie verdachten aan terwijl zij de vrachtwagen uitlaadden.In juni vorig jaar werd in de Rotterdamse haven een vergelijkbare hoeveelheid cocaïne onderschept. De verdovende middelen zaten toen verstopt in een container vol ananassen. De drugsvangst in Rotterdam was volgens het Openbaar Ministerie de op een na grootste ooit in de Rotterdamse haven, alleen in 2005 werd een grotere partij van 4.200 kilo onderschept.