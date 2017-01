Minister Robert Peneux tijdens de spoedpersconferentie. (Foto: Raoul Lith)





Peneux heeft nog geen contact gehad met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons over het onderhoud dat gisteren gevoerd is met een delegatie van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Valies heeft aangegeven dialoog te willen, maar hij gaat te keer als een gillende leeuw, meent de bewindsman. Hij vindt dat Valies hem zaken wil opleggen en echt geen persoon is die via dialoog tot oplossingen wil komen.De minister voert aan dat nergens in de overeenkomst staat dat de herwaardering van de leerkrachten per 1 januari een feit zou zijn. Peneux benadrukt dat de regering, de Bond van Leraren en de FOLS er alles in het werk zullen stellen om de herwaardering per 1 januari een feit te doen zijn. De minister legt uit dat het gaat om 78 functies van leerkrachten en 8 functies van leidinggevenden. Bovendien zijn ook 8 religieuze organisaties actief in het onderwijsveld. Tot vandaag nog is informatie binnengekomen over leerkrachten. Valies weet volgens Peneux precies waar het om gaat en wat de problemen zijn, maar hij is boos geworden.Peneux vindt in tegenstelling tot Valies dat de bonden niks te maken hebben met de herwaardering van leerkrachten. Dit is volgens de bewindsman een aangelegenheid van de regering. Het gaat om een systeem en om bevoegdheden. Peneux begrijpt helemaal niet waarom de BvL en ALS in actie zijn. Er is totaal geen reden hiervoor, vindt de bewindsman.