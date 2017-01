C-47 vindt dat vaak de confrontatie wordt aangegaan met werknemers in plaats van te kiezen voor het pad van dialoog. Het is bewezen dat conflicten van welke aard dan ook niet door middel van confrontatie, maar door met elkaar te praten zijn opgelost, stelt C-47. De regering wordt oproepen om zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel tot een duurzame oplossing te geraken in het ontstane geschil over de herwaardering van leerkrachten.C-47 wenst zich solidair te verklaren met de actie van de leerkrachten en verwerpt elke handeling van de regering die kan leiden tot een ernstige verstoring van de eerder gemaakte afspraken en overeen gekomen zaken bij de implementatie van het herwaarderingsprogramma. C-47 benadrukt dat deze actie rechtvaardig is en is van mening dat deze geheel overeenkomstig bepalingen in de grondwet en de arbeidswetgeving plaatsvindt. Aan het recht van leerkrachten om te staken mag niet getornd worden. De Personeelswet kan in deze nooit verkeerd gehanteerd worden om een eigen draai te geven aan de enge belangen van besluiten van de minister die elk fundament missen en zeer arbeidsvijandig zijn," stelt C-47.De jarenlange strijd voor lots- en positie verbetering van de leerkrachten heeft nu een hoogtepunt bereikt en kan niet afgedaan worden met steekspelletjes van ego’s, meent de vakcentrale. "Het onderwijsproces kan alleen voortgang vinden als partijen op gelijkwaardige wijze komen tot besluiten die uitgevoerd moeten worden. Vooraleer is het Surinaamse kind in deze de grootste verliezer."