Vakbondsleider Wilgo Valies met leerkrachten van OS Uitkijk in Theater Unique. (Foto: René Gompers)





Bondsvoorzitter Wilgo Valies zegt dat de BvL en ALS nog niks op schrift hebben gekregen over de herwaardering. De bonden willen weten hoe de herwaardering eruit ziet voordat zij akkoord kunnen gaan ermee. De positionering van de leerkrachten is belangrijk.Valies hoopt dat het gesprek met de regering zo snel mogelijk komt. De leerkrachten zijn niet bereid om in het weekend te komen luisteren naar een eventueel resultaat omdat ze bijzonder onheus worden behandeld. Bovendien is het nog niet duidelijk wanneer het onderhoud met de regering wordt gehouden.Over verweerbrieven die leerkrachten van OS Uitkijk hebben ontvangen, zegt Valies dat hierop niet gereageerd zal worden. De onderwijsgevenden hebben recht om te staken. Dit is verankerd in de grondwet. Over het in actie zijn hoeven individuele leerkrachten zich niet te verweren, stelt Valies. Hij merkt op dat er diverse knelpunten zijn met het ministerie. Deze moeten ook worden opgelost.