Lion-sur-Mer, Noord-Frankrijk: De storm heeft de Normandische kust gehavend.



(Foto's AFP)





In Frankrijk zijn meer dan 237.000 huishoudens getroffen door stroomstoringen terwijl de storm raast over Normandië en de regio's ten noorden van Parijs. In Dieppe, aan de kust, zijn er winden gemeten van tot 146km per uur. De storm, die de bijnaam "Egon" kreeg, heeft ook toegeslagen in Zuid-Duitsland - voornamelijk Rijnland-Palts en Noord-Beieren. Stroomstoringen en files waren wijdverspreid. Heel veel noodhulpteams waren de hele nacht bezig in Frankrijk en Duitsland.Ook België zet zich schrap voor zwaar weer en heeft zijn waterkeringen aan de kust versterkt. De koudegolf in Europa heeft meer dan 65 levens geëist. Polen en een groot deel van Zuidoost-Europa, waaronder Roemenië, Bulgarije, Griekenland en West-Turkije, zijn in de greep van hevige sneeuwval en vrieskou.Duizenden migranten in de Balkan zijn slecht beschermd tegen de ijzige omstandigheden. Velen zijn nog steeds in tenten en hebben weinig verwarming. De wind en sneeuw in Duitsland heeft Lufthansa gedwongen 125 vluchten op de luchthaven Frankfurt / Main te annuleren. Ook de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft vertragingen in enkele reizen.