Tot nog toe kregen Cubanen die de Verenigde Staten bereikten, na een jaar legaal permanent verblijf (Foto: Getty Images)





Veel Cubanen in de VS zeggen dat Washington een regime aan het belonen is dat heeft gefaald om de mensenrechten aan te pakken. Maar president Obama probeert de dooi in de betrekkingen met Cuba in zijn laatste dagen als staatshoofd voort te zetten. Hij zegt: "Met deze wijziging zullen we doorgaan met Cubanen te verwelkomen zoals we immigranten uit andere landen, in overeenstemming met onze wetten, verwelkomen."In een verklaring op de staatstelevisie heeft de Cubaanse regering de maatregel geprezen als "een belangrijke stap in het bevorderen van de betrekkingen'' tussen de VS en Cuba. Het is vooralsnog onduidelijk waar de betrekkingen tussen de twee landen nu naartoe gaan. Obama's opvolger, president-elect Donald Trump, heeft een harder standpunt ingenomen en kan de verandering ongedaan maken.Tot nu toe is het zogenaamde 'natte voeten, droge voeten "-beleid uitsluitend toegepast op Cubanen. Vorig jaar hebben tienduizenden van hen de Amerikaanse bodem bereikt, onder meer via land. Jaarlijks onderschept de Amerikaanse kustwacht duizenden andere Cubanen op zee voordat ze voet aan land kunnen zetten. Immigranten uit andere landen die naar de VS komen zonder visum, worden opgepakt en gedeporteerd.Felice Gorordo, een Cubaanse Amerikaan uit Miami en een voormalige Witte Huis-medewerker tijdens Obama's presidentschap, zegt dat dit een belangrijke stap is in het normalisatie-proces en een gedurfde stap van de president. "Cuba zal voor altijd een integraal onderdeel van de erfenis van president Obama zijn en ik denk dat hij het Witte Huis wil verlaten met het gevoel dat hij zoveel mogelijk vooruitgang heeft gebracht als hij kon om een nieuw hoofdstuk met het Cubaans volk te helpen definiëren."Senator Bill Nelson van Florida: "Ik geloof dat het veranderen van dit achterhaald beleid - om eerlijk te zijn tegenover elk een en ook om te voorkomen dat mensen misbruik maken van het systeem - het juiste is om te doen." Maar burgemeester Tomas Regalado, een Cubaanse balling, van Miami heeft president Obama bekritiseerd voor het geven van een afscheidscadeau aan het Cubaanse staatshoofd, Raul Castro. "Dit is gewoon een afscheidscadeau van Obama aan Raul Castro," zei hij.Regalado gelooft niet dat het beëindigen van het beleid de stroom van Cubanen naar de Verenigde Staten zal vertragen. Alles wat het doet, zegt hij, is het proces in twijfel brengen. "De vraag is nu wat er gebeurt als de Cubanen aankomen in (Florida) Keys en de grens overgaan.”