De politie heeft donderdag een jeugdige bende opgerold, die kort tevoren een inbraak had geleegd. Verschillende politie-eenheden hebben gereageerd op een oproep van de Centrale Meld Kamer. De eenheden zijn naar de Manjanstraat te Geyersvlijt gedirigeerd. In de directe omgeving zijn Rafael P. en Shaief T., beiden 22, aangehouden.Twee uurtjes later heeft het Regio Bijstands Team (RBT) Paramaribo gereageerd op een melding van de Meldkamer. In een grijze Toyota Vitz werd vermoedelijk een tv vervoerd die kort geleden was gestolen aan de Manjanstraat. Het is RBT Paramaribo gelukt om op de kruising van de Abone- en Basitostraat het voertuig klem te rijden.Vier verdachten zijn aangehouden die verklaarden een inbraak te hebben gepleegd aan de Manjanstraat. Het gaat om Niks D. (22), Jonathan S. (23), Shaquill E. en Jimmy K. 24 jaar. Op aanwijzing van een verdachte is een vijfde verdachte Cristel B. (16) aangehouden te Boerbuiten. Allen zijn hangende het onderzoek aangehouden. Het tv-toestel is in beslag genomen.