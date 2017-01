De kruimeldief Harichan M. (48) alias 'Baba' is door de politie van Waldeck ingesloten.'Baba' heeft in de afgelopen dagen op twee adressen spullen gestolen. Op het ene adres nam hij een gasbom weg. Hij werd door een getuige herkend.Op het andere adres maakte hij zich schuldig aan het stelen van landbouwgewassen. Ook daar werd de kruimeldief door een getuige als de dader herkend en aangewezen. Ondanks de verklaringen van de getuigen, bleef 'Baba' stellig ontkennen zich schuldig te hebben gemaakt aan deze strafbare handelingen.Hij is opgespoord en aangehouden. 'Baba' is na overleg met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.