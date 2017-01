Jonathan D. (23) alias 'Popcaan' is aangehouden. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging en zware mishandeling. De politie van Latour werd telefonisch ingeschakeld voor een kappartij op de hoek van de Menkendam en de Majosteeg.Daar aangekomen werd de 24-jarige Jerrel met kapverwondingen aangetroffen.Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer met enkele jongemannen voetbalde op een veld te Latour. Op een bepaald moment geraakte het slachtoffer in een woordenwisseling met Jonathan. De overige spelers kwamen tussenbeide, waarna de ruzie werd beslecht. Jonathan verliet kort daarna de plek.Ook Jerrel besloot naar huis te gaan. Op weg naar zijn woning werd hij echter opgewacht door 'Popcaan' die gewapend was met een scherpvoorwerp. Popcaan ging op hem af en bedreigde Jerrel met de dood. De geweldenaar zwaaide tot drie keren toe met het scherp voorwerp in de richting van Jerrel.Jerrel werd geraakt in zijn linkerarm, been en rug. Na de daad rende 'Popcaan' weg met het scherpe voorwerp in zijn hand. Het slachtoffer ging per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is hij heengezonden. De verdachte meldde zich dinsdagavond aan op het politiebureau Latour.'Popcaan' werd woensdag voorgeleid bij een hulpofficier van Justitie. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij ingesloten. Het scherpe voorwerp is nog niet achterhaald, meldt de politie Public Relations.