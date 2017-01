De nationale selectie





“De ondersteuning vanuit de technische staf en ook van de technisch directeur Ro Kolf, die een belangrijke rol heeft vervuld door het beleid uit te stippelen, mogen we niet uit het oog verliezen”, zegt de bondscoach. “Natuurlijk ben ik uiteindelijk de hoofdverantwoordelijke. Als ik zo naar de ontwikkelingen kijk, dan mogen we niet ontevreden zijn”, zegt Godeken. “ Soms was het heel erg moeilijk te functioneren, omdat we niet altijd alles in huis hadden.”Stilstand is achteruitgang, zegt de coach bij het vooruitblikken over het nationale team. ”Belangrijk is om deze vrij jonge selectie bij elkaar en intact te houden. Ik weet 100% zeker dat er meer goede spelers zijn, die altijd nog kunnen worden toegevoegd. Verder zal de SVB tijdens de FIFA oefeninterlandperiode moeten uitkijken naar oefeninterlands, want er is nog werk aan de winkel.”Over de positie van de oefenmeester van ‘Natio’ is nog niets gezegd. “Belangrijk is, dat met of zonder mij deze selectie verder moet. Ook de positieve reacties en ondersteuning van het Surinaamse publiek alsook de media, hebben geresulteerd in dit resultaat. De professionele aanpak van vooral ATV en de positieve benadering, hebben de ploeg verder gestuwd”, aldus Godeken, die 5 van de 10 interlands heeft weten te winnen.FIFA maakte vandaag op haar website het resultaat van Suriname bekend. Suriname boekt met deze januari-editie de meeste puntennotering en de beste ranking sprong. Binnen de Concacaf staat Suriname nu op de 15e plaats.De hoogste notering was in september 2008 en wel op plaats nummer 84. De laagste notering was in december 2015. Toen stond Suriname op de 191e plaats. In januari 2016 speelde Suriname tegen Trinidad en Haïti in een play-off voor deelname aan de Concacaf Gold Cup. Suriname werd toen uitgeschakeld. Dit is het beste resultaat van Natio in de Caribbean Cup vanaf het jaar 2000.Argentinië, Brazilië en Duitsland vormen volgens de vandaag uitgebrachte FIFA ranking, de top drie van de wereld.