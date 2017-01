De oppositionele fracties in De Nationale Assemblee in gesprek met een afvaardiging van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname.





"Van een regering , die goed bestuur voorstaat, wordt verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid oppakt en de continuïteit in het onderwijs garandeert door de rechten van werknemers te respecteren en de gemaakte afspraken na te komen. Indien zij , de gemaakte afspraken om welke redenen niet na kan komen, moet middels communicatie en overleg alle betrokken partijen en de samenleving geïnformeerd worden, zodat gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen en de schade beperkt blijft.De oppositionele partijen in DNA roepen daarom dan ook de regering dringend op om haar verantwoordelijkheid te nemen en er zorg voor te dragen dat leerlingen, ouders en onderwijsgevenden niet de dupe worden van het door de regering c.q. door de minister van onderwijs uitgevoerd beleid.In een tijdsperk waar de omstandigheden waaronder onderwijs wordt gegeven zeer slecht zijn en waarin ambtenaren en in dit geval, leerkrachten, vechten om het hoofd boven water te houden, wordt juist verwacht van bewindslieden dat zij alles in het werk stellen om de belangen van het onderwijs veilig te stellen. De huidige tentoongestelde polarisatie en provocatie door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) en de regering zullen het wantrouwen in het huidig regiem vergroten.Inmiddels heeft de oppositie zich laten informeren door een afvaardiging van de stakende leerkrachten en hun vakbond. Deze informatie verschilt met de informatie die de minister van OWC heeft gegeven aan DNA.Nogmaals wordt er bij de regering op aangedrongen de ernst van de zaak serieus te nemen en zeer spoedig de ontstane conflicten middels dialoog op te lossen. De eerdergenoemde oppositiepartijen scharen zich achter de belangen van de studenten en leerkrachten."