Rechter Marie Mettendaf heeft de verdachte, die bijgestaan wordt door raadsman Oscar Koulen, gehoord. Ze verklaarde dat ze de drugs in een zak met groente van een man heeft gehad. Sharon J. gaf aan te weten dat niet zomaar een tas met inhoud meegenomen kan worden naar het buitenland. De rechter voerde ook aan dat zij dat beter had moeten weten.Ze had acht maanden lang een relatie met hem, vertelde zij aan de rechter. In Nederland is ze getrouwd met een andere man, maar die relatie is niet gezond. Bij de politie had Sharon J. verklaard dat ze met de man twee maanden lang een relatie had en niet wist hoe hij heet. Uit het buurtonderzoek is gebleken dat een man haar de tas gaf.De vrouw had drie koffers en vier stuks handbagage. De taxichauffeur die haar en haar drie kinderen had afgezet te Zanderij, had een vrouw ingeschakeld om de rit met de bagage te rijden. Sharon J. kende de man met wie ze de relatie had, ook niet goed. Volgens haar was hij getrouwd en had hij een vrouw in huis; vandaar dat de relatie geheim was. Deze zaak zal deze maand nog verder behandeld worden.Wanita Ramnath