Binnen het parlement wordt de PL vertegenwoordigd door Paul Somohardjo (fractieleider tevens voorzitter van de partij), William Waidoe (waarnemend fractieleider) en Ingrid Karta-Bink (lid).Voorts heeft de leiding van de partij besloten om in de komende periode vaker veldbezoeken af te leggen. De partij heeft eerder gesteld dat het volk van Suriname al geruime tijd worstelt met de vele gezichten van armoede vanwege de verslechterde financieel-economische situatie in het land. De devaluatie van onze munteenheid heeft ertoe geleid dat prijzen van vele goederen zijn gestegen en nog steeds een stijgende trend vertonen.De forse verhoging van de tarieven voor benzine, stroom en water hebben gemaakt dat verschillende groepen in de samenleving niet uitkomen met hun salaris. Vooral de maatschappelijke kwetsbare groepen en lage inkomensgroepen hebben het zeer moeilijk. “Het lijkt ons gepast om naar onze mensen in het veld te gaan, hen in deze moeilijke situatie van de nodige informatie te voorzien en hen een hart onder de riem te steken”, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo in een persbericht.