De vrouw verklaarde dat zij al 22 jaren een relatie heeft met de stiefvader van de verdachte. Enige tijd geleden werd haar man ziek en de verdachte zocht vaker toenadering bij haar. Haar man had toegestaan dat de verdachte elke dag een bordje eten bij hen kon halen na werktijd. De verdachte vroeg haar om een relatie, maar zij weigerde.Op die bewuste dag was zij alleen thuis. Haar zoon was aan het werk. De verdachte belde haar eerst op, maar zij nam de telefoon niet op. Daarna kwam hij langs. Ze deed de deur open en hij begon te klagen over zaken die niet goed gaan bij hem aan het werk. De vrouw zei dat ze er geen interesse in had en dat hij die problemen met zijn werkgever moest oplossen. Kort daarna greep hij aan haar en probeerde haar te wurgen. Ze zag kans om te ontkomen. Daarna greep hij haar weer. Hij beet haar op haar wang en probeerde haar te kussen. Ze verzette zich en haar lip bloedde. Hij zei tegen haar dat hij haar zou verkrachten, haar zou vermoorden en het huis in brand zou steken als ze weigerde mee te werken. De vrouw wist zich te bevrijden, toen een familielid de verdachte kwam ophalen.Robert N. beweerde dat hij een afspraak met de vrouw had om seks te hebben. Hij zou al anderhalf jaar lang een relatie met haar hebben en vaker seks met haar hebben gehad. Het slachtoffer bleef erbij dat ze nooit een relatie met de verdachte heeft gehad. Toen het familielid dat Robert N. kwam ophalen hem vroeg waarom de lip van het slachtoffer bloedde, zei hij dat hij haar wilde kussen. De vrouw heeft een trauma van het voorval en is onder behandeling van de psychiater.Mettendaf confronteerde de verdachte met zijn afgelegde verklaringen bij de rc. Hij had daar bekend dat hij de vrouw wilde verkrachten. Nu beweert hij dat hij dat nooit heeft gezegd bij de rc. Deze zaak wordt op 9 februari verder behandeld.Wanita Ramnath